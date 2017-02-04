17:17

Активиста Ильдара Дадина, осужденного за многократные нарушения на митингах, задержали за одиночный пикет у ГУВД Москвы (Петровка 38). Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Вместе с Дадиным там же задержали активиста Сергея Ожича. По данным «ОВД-Инфо», их отправили в ОВД Тверской.

Позднее на том же месте полиция задержала активисток Наталью Нетишинскую и Веру Макарову (последняя вела трансляцию). Спустя некоторое время среди задержанных оказались Евгений Мищенко и Вера Муравьева. Всех активистов также увезли в ОВД Тверской.

Кроме того, по данным «Медиазоны», около станции метро Красные ворота полицейские задержали активистов Партии прогресса Виталия Серуханова и Петра Проскуркина, которые раздавали наклейки в рамках предвыборной кампании Алексея Навального. Оба доставлены в ОВД Басманный.

Ранее 2 апреля сообщалось о задержании более 40 предполагаемых участников несанкционированной акции в центре Москвы. По словам источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, подавляющее большинство задержанных – представители националистических организаций и группировок. В свою очередь, столичная полиция официально подтвердила задержание 29 человек около Триумфальной площади за нарушение общественного порядка.

Акции в Москве не были санкционированы, однако кто их организовал, неизвестно, поскольку заявки на проведение мероприятий никто не подавал. «Новая газета» писала, что причастность к акции отвергли Фонд борьбы с коррупцией Навального, представители «Открытой России» Михаила Ходорковского, участники движения «Солидарность», члены партии «Яблоко» и основатели «Другой России». Сам Ходорковский высказал мнение, что происходящее – провокация властных структур, которые пытаются «слить протест», как в 2012 году.

Дадин стал первым и единственным осужденным по статье о неоднократных нарушениях на митингах. В 2015 году суд приговорил его к трем годам колонии, но позднее срок был сокращен до двух с половиной лет. В конце февраля 2017 года Дадина освободили после того, как Верховный суд отменил его приговор. 10 марта его задержали при попытке провести пикет у здания ФСИН, но в тот же день отпустили.