18:27

Организатора акции «прогулка оппозиции» в Санкт-Петербурге Александра Расторгуева, задержанного ранее 2 апреля, собираются привлечь к административной ответственности в связи с антикоррупционными митингами 26 марта. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, полицейские 2 апреля доставили Расторгуева в 78 ОВД, после чего объявили ему, что на него будет составлен протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга). При этом 26 марта полиция Расторгуева не задерживала, и ни в каких столкновениях он не участвовал. Кроме того, сама акция на Марсовом поле не была под запретом, так как не требовала согласования властей.

2 апреля Расторгуева задержали без объяснения причин недалеко от места сбора участников прогулки. Часть активистов последовала за ним к отделению полиции. Позднее активист Динар Идрисов сообщил в фейсбуке, что Расторгуева отпустили, и прогулка продолжилась уже с его участием по направлению к Дворцовой площади.

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Ранее в МВД РФ сообщили, что в Петербурге был задержан один участник несогласованного мероприятия. В Москве, по данным МВД, на несанкционированной акции был задержан 31 человек.

Заметка дополняется.