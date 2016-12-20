19:17

В Армении завершились выборы в Национальное собрание, которые стали первыми после принятия поправок в конституцию страны. Об этом сообщает РИА Новости.

К 19:00 мск в Армении закрылись все 2009 избирательных участков, работавших с 7:00 мск (8:00 по местному времени).

К 16:00 мск (последние данные ЦИК) явка избирателей составила 50,93% (проголосовали более 1,3 млн человек). Окончательный результате по явке будет опубликован в 20:00 мск. Порога явки на выборах нет.

В выборах участвовали пять партий – правящая Республиканская партия Армении, «Свободные демократы», «Армянское возрождение», Армянская революционная федерация Дашнакцутюн и Коммунистическая партия, а также четыре блока – «Елк» (Исход), «Царукян», «Оганян-Раффи-Осканян», Армянский национальный конгресс – Народная партия Армении (Конгресс-АНК). Для того, чтобы пройти в парламент, партии должны набрать более 5% голосов, блоки – минимум 7% голосов.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на данные экзит-поллов, лидером выборов стала Республиканская партия Армении, которая набрала 46% голосов. Предварительные результаты выборов станут известны не позднее чем через 24 часа, а окончательные – через неделю. Однако вице-председатель Республиканской партии Армен Ашотян уже объявил: «Можем зафиксировать, что это победа».

Также сообщалось, что к 17:00 мск Генпрокуратура Армении получила более 1,3 тысячи сообщений о нарушениях на выборах. Ранее в полиции рассказали, что по двум сообщениям возбуждено уголовное дело.

Референдум по поводу внесения поправок в конституцию прошел в Армении в декабре 2015 года. По итогам голосования более 63% избирателей поддержали переход страны к парламентской форме правления. Полностью реформа завершится в 2018 году, когда истечет срок полномочий действующего президента Армении Сержа Саргсяна.