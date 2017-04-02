22:16

На осужденного за многократные нарушения на митингах активиста Ильдара Дадина, находящегося в ОВД Тверской, составили протокол. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По информации проекта, изначально протокол составили по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения массовых акций), но позж изменили на статью 19.3 КоАП (неповиновение полиции). При этом адвакат Дадина Алексей Липцер рассказал ТАСС, что суд «в ближайшее время» рассмотрит дело по статье 20.2 КоАП.

Как подчеркнул «ОВД-Инфо», Дадина вместе с активистами Сергем Ожичем, Юлией Успенской и Верой Макаровой не отпускают из ОВД, так как с ними «хотят пообщаться следователи по уголовному делу». На Ожича и Успенскую составили протоколы о нарушении порядка проведения массовых акций.

О каком уголовном деле идет речь, проект не уточнил. Адвокат Дадина Алексей Липцер ранее сообщил ТАСС, что активиста допросят как свидетеля по делу о призывах к массовым беспорядкам.

«Им угрожают, что если они откажутся общаться со следователями, на них составят протоколы по статье 19.3 КоАП, оставят на ночь», – отметили в проекте.

Следователи ранее потребовали от Ожича дать показания по «какому-то уголовному делу», добавил «ОВД-Инфо», но активист отказался говорить без адвоката.

Жена Дадина Анастасия Зотова позже уточнила ТАСС, что ее мужа отпустили из полиции после допроса.

Дадина, Ожича, Успенскую и Макарову задержали 2 апреля за одиночный пикет у ГУВД Москвы (Петровка, 38). Там же полиция задержала активистов Евгения Мищенко и Наталью Нетишинскую.

2 апреля в Москве прошла акция, которая не была согласована с властями. Кто выступил организатором – неизвестно, так как никто не подавал заявку на проведение мероприятия. По подсчетам МВД, в столице задержали 31 участника акции, источник «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщил о 40 задержанных, большинство из которых – представители националистических организаций и группировок.

Аналогичная акция прошла и в Санкт-Петербурге, в ходе которой задержали организатора «прогулки оппозиции» Александра Расторгуева. Позже стало известно, что его собираются привлечь к административной ответственности в связи с антикоррупционными митингами 26 марта.

Заметка дополняется.