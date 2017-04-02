2 апреля, 23:51

Премьер-министр Сербии Александр Вучич, по предварительным данным, набрал 55,9% голосов на президентских выборах. Об этом сообщает Vesti online.

Его конкурент правозащитник Саша Янкович набрал 15,5% голосов, пародист Лука Максимович получил 9,4%, бывший министр иностранных дел Вук Евремич – 5,80%, лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель – 4,50%.

«Важно было, чтобы победа была чистой как слеза. Чтобы никто, нигде не мог что-то подумать. Разница немаленькая», – сказал Вучич в обращении к своим сторонникам, передает РИА Новости.

При этом, как подчеркнуло Associated Press, Лука Максимович после закрытия избирательных участков объявил себя «истинным победителем» и сообщил, что набрал «чуть менее 68% голосов».

Согласно действующим в Сербии правилам, если кандидат набирает в первом туре более 50% голосов, то второй тур проводить не требуется.

Обращаясь к гражданам, Вучич пообещал продолжить взаимодействие с Европейским союзом, а также сохранить отношения с Китаем и Россией.