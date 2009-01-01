Исламское государство погибает. Территория, контролируемая им в Сирии и Ираке, за последний год сократилась вдвое, в нескольких местах противник рассек ее на части, между которыми нет прямого сообщения. Исламистов выбили из многих стратегически важных городов и населенных пунктов, их экономическая база подорвана. Но главная проблема в другом. Провозглашенный в ИГ халифат оказался ненастоящим. Это обстоятельство лишает боевиков мотивации, а всю эту затею – малейшего смысла. Дни ИГ сочтены, и сейчас возникает вопрос: что будет, когда «халифат» со столицей в Ракке прекратит свое существование.
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