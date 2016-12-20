Боевики ИГ, запрещенной в России экстремистской организации. Фото: Zuma / TASS

Исламское государство погибает. Территория, контролируемая им в Сирии и Ираке, за последний год сократилась вдвое, в нескольких местах противник рассек ее на части, между которыми нет прямого сообщения. Исламистов выбили из многих стратегически важных городов и населенных пунктов, их экономическая база подорвана. Но главная проблема в другом. Провозглашенный в ИГ халифат оказался ненастоящим. Это обстоятельство лишает боевиков мотивации, а всю эту затею – малейшего смысла. Дни ИГ сочтены, и сейчас возникает вопрос: что будет, когда «халифат» со столицей в Ракке прекратит свое существование.

Почему не вышло