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«Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным будет приурочена либо ко Дню России 12 июня, либо ко Дню защиты детей 1 июня. Об этом «Коммерсанту» сообщили источники, близкие к Администрации президента.

Пресс-секретарь российского лидера ранее объявил, что запланированная на 14 апреля «Прямая линия» переносится на более поздний срок из-за графика президента.

По мнению директора «Левада-центра» Льва Гудкова, перенос «Прямой линии» связан с акциями протеста 26 марта, «о которых президент явно говорить не хочет», так как они «бросает тень не столько на [премьер-министра РФ] Дмитрия Медведева, сколько на самого Владимира Путина».

Политолог Константин Калачев отметил, что проведение «Прямой линии» в июне «может стать отправной точкой для начала президентской кампании».

Президент России общается с гражданами в прямом эфире с 2001 года. Мероприятие не проводилось один раз – в 2012 году, когда разговор с президентом перенесли на весну 2013 года.

Как сообщало РБК, в 2016 году для участников «Прямой линии» провели репетицию и инструктаж в подмосковном пансионате «Поляны». Организаторы мероприятия послушали, как люди могут задавать вопросы, и из нескольких сотен выбрали несколько десятков человек, которые приняли участие в разговоре с президентом.