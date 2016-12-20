01:31

Новую спортивную федерацию России возглавит руководитель Всероссийской федерации акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова, близкая к предполагаемой дочери президента РФ Катерине Тихоновой. Об этом собеседник в мэрии рассказал «Ведомостям».

Эта федерация объединит танцевальный спорт и акробатический рок-н-ролл. Сама Тихонова, подчеркнуло издание, участвовала в чемпионатах России, Европы и мира по акробатическому рок-н-роллу, а сейчас занимает пост вице-президента Всемирной конфедерации акробатического рок-н-ролла. По словам собеседника газеты, ее часто видят у Ерастовой.

Как пояснили «Ведомости», федерация создается для развития танцевального спорта, акробатического рок-н-ролла, а также сальсы, брейк-данса, хип-хопа и других свинговых и современных танцев.

Ранее «Медуза» сообщила о строительстве нового здания для школы акробатического рок-н-ролла «Хамовники», за которую выступала Тихонова. Стоимость проекта оценивали в 528,3 млн рублей.

Тендер на строительство нового комплекса власти Москвы объявили в феврале 2017 года, но 16 марта мэрия отменила этот конкурс. «Медуза» указывала, что строительством должен был заняться сын главы Нацгвардии Виктора Золотова Роман Золотов.

Комплекс с залами для спортивной гимнастики, акробатики, хореографии, с площадками для тренировок и соревнований, а также с гостиничными номерами для спортсменов планировалось построить на месте трех музыкальных школ. Дирижер Ренат Гехт и родители учеников музыкальных школ просили президента РФ Владимира Путина петицию сохранить учреждения.