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Министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о решении ведомства создать Фонд жилищно-коммунальных услуг (ФЖКУ), который будет решать все вопросы, связанные с управлением жилищно-коммунальным хозяйством. С письмом министра российскому лидеру ознакомился «Коммерсантъ».

Ранее в министерстве было четыре компании, которые занимались ведомственным ЖКХ: Главное управление коммунально-жилищного хозяйства, Главное управление жилищным фондом, «Оборонэнерго» и «Оборонэнергосбыт». Теперь их функции перейдут ФЖКУ.

В министерстве задумались о создании ФЖКУ после того, как пришли к выводу, что сотрудничество с поставщиками на аутсорсинге «с первых дней своего существования стабильно приводит к отрицательным показателям деятельности». Таким образом, создав ФЖКУ, министерство планирует перейти на прямые расчеты с поставщиками энергоресурсов и «исключить цепочку посредников».

По мнению Шойгу, это решение позволит усилить контроль в сфере ЖКХ и «значительно снизить коррупционную составляющую».

Как отметил «Коммерсантъ», общая задолженность организаций Минобороны составляет около 29 млрд рублей, но «эти долги военные не признают и оплачивать не спешат». При этом в правительстве 22 февраля обязали министерство принять меры, чтобы не допустить в дальнейшем задолженности за коммунальные услуги, а также погасить имеющиеся долги.

В мае 2015 года суд приговорил бывшую главу Департамента имущественных отношений Минобороны Евгению Васильеву к пяти годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег, но в августе 2015 года она вышла из колонии по УДО. Следствие установило, что Васильева продавала имущество российского министерства обороны по заниженным ценам.

Заметка дополняется.