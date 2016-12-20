Представители российских интернет-компаний и операторов договариваются о создании саморегулируемой организации в области Big Data. Об этом несколько участников переговоров сообщили «Коммерсанту».
Организация получит название Ассоциация больших данных (АБД). По словам собеседника издания, устав АБД необходимо разработать в течение двух недель.
Намерение участвовать в создании организации подтвердили в «МегаФоне», «Ростелекоме», «Яндексе» и Mail.Ru Group. В МТС не ответили на вопросы газеты, «Вымпелком» пояснил, что не видит «необходимости дополнительного регулирования в этой области». При этом источник «Коммерсанта» сказал, что МТС и «Вымпелком» участвуют в обсуждении проекта.
«В последнее время мы видим тенденцию со стороны ряда чиновников по излишнему регулированию IT-отрасли, а некоторые эксперты, которым важно показать свою приближенность к власти, даже предлагают передать все пользовательские данные государству», – пояснил один из участвующих в создании организации.
Ранее помощник президента Игорь Щеголев в интервью РБК рассказывал о законопроекте для сферы Big Data. По его словам, документ может дать право пользователям запрещать компаниям собирать свои данные.
О разработке соответствующего законопроекта глава Роскомнадзора Александр Жаров объявил в 2016 году. Документ готовит рабочая группа по вопросам развития интернета при Администрации президента.
Правила для участия в обсуждении.
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