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В рамках кампании перед выборами президента России в 2018 году Общероссийский народный фронт (ОНФ) займется вовлечением граждан в «прикладную повестку» в интересах российского лидера Владимира Путина. Об этом два собеседника в ОНФ рассказали «Ведомостям».

Как пояснило издание, у фронта появятся пять обновленных программ. Проект «Равные возможности детям» создается для того, чтобы каждый ребенок мог бесплатно заниматься в кружке или секции.

Для привлечения граждан к оценкам социальной сферы появится проект «Народная оценка качества». «Центр мониторинга благоустройства городской среды», по планам, привлечет граждан к принятию решений насчет благоустройства дворов. Целью «Дорожной инспекции ОНФ» станет учет мнения граждан при планировании дорожных работ, программа «Генеральная уборка» будет бороться с незаконными свалками.

«В этот предвыборный год был выбран более прикладной формат, так как нам нужно повысить узнаваемость, ведь по данным социологов, мы ассоциируемся у людей только с контролерами», – добавил источник в ОНФ,

Он подчеркнул, что фронт «не переставал быть штабом президента, но уже сейчас понятно, что он станем элементом кампании».

ОНФ создали в 2011 году по инициативе Владимира Путина, который тогда был премьер-министром. Среди своих задач фронт называет контроль над исполнением указов и поручений президента, а также борьбу с коррупцией.

Финансовые показатели организация не раскрывает. Сопредседатель ОНФ Александр Бречалов объяснял РБК это тем, что «кто-то будет говорить о том, что сумма слишком маленькая, а некоторым она покажется значительной». При этом издание подсчитало, что в 2015 году затраты фонда составили 455 млн рублей.