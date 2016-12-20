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Роскачество разработало стандарт мобильных приложений, который содержит рекомендации разработчикам и методику тестирования продукта. Об этом пишут «Ведомости», ознакомившиеся с документом.

Представитель Роскачества Марта-Мария Галичева объяснила изданию, что на данный момент в России нет государственных стандартов на мобильные приложения. Проект, предложенный ведомством, уже прошел согласование в техническом комитетом при Росстандарте, поэтому получил статус предварительных национальных стандартов. Через три года он сможет стать ГОСТом, добавила Галичева.

В проекте более 100 требований к приложениям. Они касаются функциональности, безопасности, производительности и надежности. В частности, в приложении не должно быть «вредоносного и шпионского кода», а сами программы должны предупреждать пользователя о последствиях тех его действий, которые «носят серьезный и необратимый характер».

Кроме того, Роскачество обяжет разработчиков дать пользователю возможность «видеть и контролировать» сбор своих персональных данных.

О проблеме сбора персональных данных ранее РБК рассказывал помощник президента Игорь Щеголев. По его словам, рабочая группа по вопросам развития интернета при Администрации президента готовит законопроект, который при желании пользователя запретит компаниям собирать личные данные.