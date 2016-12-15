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Акции британской компании Imagination Tech в начале торгов 3 апреля подешевели на 69%. Как сообщает Reuters, котировки фирмы обвалились до минимума за семь с половиной лет.

Ранее 3 апреля корпорация Apple сообщила, что в течение двух лет намерена отказаться от использования графической технологии Imagination Tech в своих смартфонах и других устройствах.

При этом производителю iPhone принадлежит в британской компании пакет в 8%. Год назад Financial Times писала, что Apple вела переговоры о поглощении Imagination Tech, но затем отказалась от этой идеи.

В британской компании заявили, что Apple намерена разработать собственный графический чип, однако выразили сомнение в том, что она сможет отказаться от услуг Imagination Tech без нарушения лицензионного соглашения. В фирме отметили, что Apple не предоставила доказательств, что она более не нуждается в технологиях Imagination Tech.

Производитель iPhone является крупнейшим клиентом британской фирмы. За 2016 финансовый год Apple выплатила Imagination Tech в качестве роялти £60,7 млн, что составляет примерно половину ее годовой выручки.