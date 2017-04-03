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Министерство образования и науки предложило приглашать на заседания президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) только ученых, профессионально занимающихся той сферой науки, которой посвящены слушания. Такой проект приказа размещен на официальном портале правовой информации, внимание на него обратило РБК.

В приказе прямо не оговаривается запрет на участие в заседаниях непрофильным экспертами. В Министерстве юстиции, однако, подготовили отрицательные отзывы на предложение. Представитель Минюста Александр Коробкин отметил, что указ дает право Минобрнауки произвольно выбирать нормы, в соответствии с которыми будут отбираться участники заседания. «Ограничение участия членов ВАК в заседании президиума может повлечь излишнюю за​крытость заседаний и, как следствие, коррупционные риски», – сказано в отзыве представителя ведомства Станислава Солнцева.

Против предложения выступили и некоторые члены ВАК. Они отправили письмо в Минобрнауки, в котором отметили важность участия представителей разных научных областей в заседаниях.

«Запрет членам ВАК выступать и голосовать не на своей научно-отраслевой сессии не добавляет глубины экспертизы, но приводит к потере той практически единственной в России площадки, где отстаиваются универсальные ценности научной этики», – сказано в письме.

Сооснователь «Диссернета» и член ВАК Михаил Гельфанд предположил, что инициатива направлена, в частности, против него.

ВАК предстоит рассмотреть диссертации министра культуры Владимира Мединского и помощника секретаря Совета безопасности Наиля Мухитова.

Диссертационный совет МГУ в феврале отказался рассматривать работу Мединского по существу, так как в материалах отсутствуют «указания на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты». Позднее о нарушениях во время рассмотрения заявил эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий, он также обжаловал это решение в ВАК.