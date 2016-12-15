Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) стала жертвой хакерской атаки. Об этом сообщается 3 апреля в пресс-релизе IAAF.
По данным ассоциации, вторжение на серверы IAAF осуществила группа хакеров Fancy Bear, якобы имеющая отношение к ГРУ. В IAAF подчеркнули, что последствия атаки устранены.
В релизе отмечается, что несанкционированный доступ к сети IAAF был обнаружен 21 февраля. В результате под угрозой оказались данные о спортсменах, которые пользовались терапевтическими исключениями (Therapeutic Use Exemption, TUE) на употребление запрещенных веществ.
В конце 2016 года спецслужбы США рассказали об атаках «русских хакеров» на серверы американской партии летом 2015 года и весной 2016 года. Организаторами атак, по мнению Вашингтона, были хакерские группы Fancy Bear и Cozy Bear (предположительно связана с ФСБ). В марте 2017 года об атаках Fancy Bear на серверы партий Бундестага и Христианско-демократического союза сообщили в Германии.
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