Член чеченского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Хеда Саратова 1 апреля заявила, что в республике не осудят убийство за гомосексуализм. Она добавила, что если такое произойдет в семье, то правоохранительные органы и судебная система Чечни «с пониманием» к этому отнесутся, а сама она «не стала бы рассматривать» жалобы на такие убийства.

Слова Саратовой широко разошлись в СМИ и вызвали такое возмущение, что на следующий день правозащитнице пришлось оправдываться. Она пояснила, что к насилию против геев не призывала, а ее слова объясняются тем, что Саратова была «немного невменяема» из-за новой для нее информации, что в Чечне есть гомосексуалы.

«То, что в мире они есть, естественно, я знала, но никогда не слышала, что они есть в нашем обществе. Меня все это повергло в шок. Может быть, я была даже немного невменяема, когда давала интервью», – сказала Саратова.

Это не самое оригинальное оправдание скандального заявления. В 2015 году Republic уже писал о всевозможных объяснениях, к которым прибегают российские представители власти, но за два года они достигли новых высот.