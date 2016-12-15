Генпрокуратура Польши обвинила российских диспетчеров в умышленном провоцировании авиакатастрофы, в которой погиб польский президент Лех Качиньский. Об этом сообщает РИА Новости.
«Уже собраны и добыты в ходе следствия доказательства, которые позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей», – заявил заместитель генпрокурора Польши Марек Пощенек.
О том, что Польша может изменить классификацию обвинений российским диспетчерам с неумышленного до умышленного доведения до катастрофы, сообщалось в сентябре 2016 года. Тогда в комиссии по расследованию авиапроисшествий указывали на появление новых доказательств и утверждали, что диспетчеры изначально сообщили экипажу неверное расстояние до начала полосы. Отмечалось, что это могло стать причиной катастрофы. Как сообщал глава комиссии, обвинения могут предъявить еще одному человеку.
Самолет Ту-154 упал 10 апреля 2010 года под Смоленском. В авиакатастрофе погибли 96 человек, в том числе Лех Качиньский, его жена и несколько высокопоставленных политиков. Все они направлялись на церемонию в память о жертвах расстрела в Катыни.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.