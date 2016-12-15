12:39

Генпрокуратура Польши обвинила российских диспетчеров в умышленном провоцировании авиакатастрофы, в которой погиб польский президент Лех Качиньский. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уже собраны и добыты в ходе следствия доказательства, которые позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей», – заявил заместитель генпрокурора Польши Марек Пощенек.

О том, что Польша может изменить классификацию обвинений российским диспетчерам с неумышленного до умышленного доведения до катастрофы, сообщалось в сентябре 2016 года. Тогда в комиссии по расследованию авиапроисшествий указывали на появление новых доказательств и утверждали, что диспетчеры изначально сообщили экипажу неверное расстояние до начала полосы. Отмечалось, что это могло стать причиной катастрофы. Как сообщал глава комиссии, обвинения могут предъявить еще одному человеку.

Самолет Ту-154 упал 10 апреля 2010 года под Смоленском. В авиакатастрофе погибли 96 человек, в том числе Лех Качиньский, его жена и несколько высокопоставленных политиков. Все они направлялись на церемонию в память о жертвах расстрела в Катыни.