Завтра, 5 апреля, Верховный суд может признать экстремистским религиозное движение «Свидетели Иеговы». До этого, 23 марта, министерство юстиции приостановило деятельность его головной структуры, «Управленческого центра Свидетелей Иеговы». Причина внесения «Свидетелей» в список экстремистских организаций – их печатная продукция, в которой нашли призывы к насилию и идеи превосходства над другими конфессиями.

Многочисленные проблемы у организации начинали все 2000-е годы, но они носили локальный характер. В 2004 году в Москве была запрещена одна из ее общин, их часто запрещали и в других регионах, а в 2014 году Верховный суд признал экстремистским и сайт «Свидетелей». Им вменялось и строительство тоталитарной секты, и промывка мозгов, и разрушение семей, и – опосредованным образом – доведение до самоубийства. Сами члены организации отрицают обвинения в экстремизме. В результате решения, которое будет принято 5 апреля, около 170 тысяч верующих сплоченной религиозной организации может оказаться вне закона.

Кровный вопрос

Свидетелей Иеговы обычно не любит никто, кроме них самих. Часто их называют сектой и «иеговистами» (что им совсем не нравится). Это в самом деле очень сплоченная группа, которая во всех случаях отстаивает свою идентичность и абсолютную истинность своего учения. Ее члены в принципе не обсуждают недостатки своей организации, не дискутируют по поводу ее вероучения – они вещают истину и обращают в свою веру остальное человечество. Подозрительно, правда? Особенно если учесть, что главный их офис находится на территории штата Нью-Йорк.