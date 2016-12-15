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Попытка найти связь между антикоррупционными митингами 26 марта и переносом «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным абсурдна. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс»

«Эта версия не имеет правдоподобного вида вообще. <…> Увязывать это достаточно абсурдно, и никакой здесь, скажем так, идеологической или иной подоплеки нет», – подчеркнул он.

Песков подчеркнул, что решение отложить проведение «Прямой линии» было принято около двух месяцев назад, задолго до акций в российских городах.

Ранее 3 апреля «Коммерсантъ» привел слова директора «Левада-центра» Льва Гудкова, который усмотрел связь между переносом «Прямой линии» и митингами 26 марта. По его мнению, о них «президент явно говорить не хочет», так как они «бросают тень не столько на [премьер-министра РФ] Дмитрия Медведева, сколько на самого Владимира Путина».

Антикоррупционные митинги прошли 26 марта почти в сотне российских городов. Поводом для них послужило расследование Фонда борьбы с коррупцией, посвященное «тайной империи» Медведева, которую тот якобы построил на «взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах. Во многих городах акции были несогласованными и закончились массовыми задержаниями; так, в Москве полиция задержала более тысячи человек.

О том, что «Прямая линия» с президентом РФ, ранее запланированная на 14 апреля, переносится, Песков сообщил 30 марта. Тогда же он пояснил, что такое решение было принято в связи с загруженным рабочим графиком главы государства.

Источники «Коммерсанта» 3 апреля заявили, что разговор Путина с россиянами могут приурочить либо ко Дню России 12 июня, либо ко Дню защиты детей 1 июня. Песков никак не прокомментировал эту информацию и не назвал новой даты мероприятия.