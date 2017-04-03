14:05

ФСИН предложила назначить «дочку» компании «Ростех», компанию «Нацимбио», единственным поставщиком лекарств для заключенных на 2017–2018 годы. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сейчас ФСИН готовит соответствующий проект распоряжения правительства.

Ранее в ведомстве говорили, что «Нацимбио» может стать единственным поставщиком лекарств для лечения туберкулеза в колониях. «Ростех» также предлагал назначить свою дочернюю компанию единственным поставщиком лекарств от туберкулеза, ВИЧ и вирусных препаратов. В июле 2015 года президент России Владимир Путин поручил правительству проработать соответствующее распоряжение.

21 марта стало известно, что Путин разрешил Минобороны без конкурса передавать списанную военную технику другой «дочке» «Ростеха», компании «Национальный экологический оператор». Об этом писал «Коммерсант». В феврале «Ведомости» сообщали, что «дочка» госкорпорации, компания «РТ-проектные технологии»может вне конкурса стать разработчиком системы госзакупок.

Заметка дополняется.