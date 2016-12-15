Возможная цензура в российском интернете должна учитывать состояние, в котором находится общество. Об этом президент России Владимир Путин заявил на проходящем в Санкт-Петербурге IV Медиафоруме региональных и местных СМИ «Правда и справедливость». Трансляцию мероприятия ведет ТАСС.
В ответ на вопрос об ограничениях в интернете Путин напомнил о 1990-х годах. По его словам, тогда «под демократией понимали вседозволенность, а под рынком – расхищение государственных средств».
Теперь же, по его словам, «определенные рамки» существуют во всех странах. Как отметил Путин, «расхристанной квазисвободы» в интернете нет. В России уже имеются законодательные ограничения для СМИ (запрет на пропаганду суицидов, терроризма, наркотиков), которые можно применять и в интернете. Как подчеркнул глава государства, общим подходом может являться положение «нельзя все, что запрещено в законе, а что не запрещено, все можно».
«Нам не следует критиковать то, что делается в Китае. Полтора миллиарда человек. Пойдите попробуйте ими поуправляйте. Когда-то Наполеон сказал: “Китай спит, и дай бог, чтобы он спал как можно дольше”. Китай уже давно проснулся, и этими процессами нужно управлять», – прокомментировал Путин модель регулирования интернета в Китае (цитата по «Интерфаксу»).
В ноябре 2016 года «Левада-центр» представил результаты опроса, согласно которым за введение цензуры в интернете выступают 60% россиян. Против такого подхода высказались 25% респондентов.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.