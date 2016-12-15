13:44

Возможная цензура в российском интернете должна учитывать состояние, в котором находится общество. Об этом президент России Владимир Путин заявил на проходящем в Санкт-Петербурге IV Медиафоруме региональных и местных СМИ «Правда и справедливость». Трансляцию мероприятия ведет ТАСС.

В ответ на вопрос об ограничениях в интернете Путин напомнил о 1990-х годах. По его словам, тогда «под демократией понимали вседозволенность, а под рынком – расхищение государственных средств».

Теперь же, по его словам, «определенные рамки» существуют во всех странах. Как отметил Путин, «расхристанной квазисвободы» в интернете нет. В России уже имеются законодательные ограничения для СМИ (запрет на пропаганду суицидов, терроризма, наркотиков), которые можно применять и в интернете. Как подчеркнул глава государства, общим подходом может являться положение «нельзя все, что запрещено в законе, а что не запрещено, все можно».

«Нам не следует критиковать то, что делается в Китае. Полтора миллиарда человек. Пойдите попробуйте ими поуправляйте. Когда-то Наполеон сказал: “Китай спит, и дай бог, чтобы он спал как можно дольше”. Китай уже давно проснулся, и этими процессами нужно управлять», – прокомментировал Путин модель регулирования интернета в Китае (цитата по «Интерфаксу»).

В ноябре 2016 года «Левада-центр» представил результаты опроса, согласно которым за введение цензуры в интернете выступают 60% россиян. Против такого подхода высказались 25% респондентов.