На прошлой неделе Дональд Трамп подписал указ, который стал красноречивым символом разрыва с политикой Барака Обамы. Речь идет о фактическом отказе федеральных властей США от борьбы с глобальным потеплением и ограничений на использование ископаемого топлива. За это решение придется заплатить свою цену: если Трамп будет последовательно реализовывать указ, оно может стоить США лидерства в мировой альтернативной энергетике.

Копать и качать

Америку Трампа перестали волновать проблемы изменения климата. Своим указом «О поддержке энергетической независимости и экономического роста» президент отменил или призвал пересмотреть практически все принятые Обамой документы, затрагивавшие проблемы климатических изменений. Более того, по данным СМИ, сами термины «изменения климата» и «ограничение эмиссии» [парниковых газов] негласно признаются не вполне желательными – во всяком случае, служащие Министерства энергетики США сообщили об указании не употреблять этих понятий в официальных бумагах для внешнй аудитории. Планы бюджета на 2018 год предполагают урезать финансирование Агентства по защите окружающей среды почти на треть– на $2,6 миллиардов долларов, и первыми под нож пойдут именно программы оценки изменения климата. Одновременно США отменяют все программы международной помощи по адаптации развивающихся стран к климатическим изменениям.