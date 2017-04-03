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Министр по вопросам «открытого правительства» РФ Михаил Абызов заявил, что его сына агитировали участвовать в митинге оппозиции. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии министерства образования и науки, передает РБК.

Сын Абызова учится в шестом классе. По словам министра, его сына призывали участвовать в акции в кафе, когда он возвращался с тренировки. Через несколько дней шестиклассник решил посоветоваться с отцом, идти на митинг или нет. Абызов не уточнил, что именно он порекомендовал сыну.

Как отметил министр, в современной среде на школьников и студентов «оказывается воздействие новыми информационными потоками: и интернетом, и телевидением». По мнению Абызова, преподаватели должны проводить с учениками беседы об общественном поведении, и это «гораздо более важно, чем Данте и “Божественная комедия” в шестом классе».

Абызов подчеркнул, что к подобному формату диалога преподаватели не готовы. Поэтому, как считает министр, им надо обеспечить «специальную подготовку».

26 марта почти в сотне российских городов прошли антикоррупционные митинги, поводом для которых стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о тайных активах премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Во многих городах акции не были санкционированы и закончились массовыми задержаниями. Среди задержанных были и несовершеннолетние, в том числе в Москве – сын бывшего депутата от ЛДПР Максима Шингаркина, 17-летний Роман Шингаркин. Его также задержали 2 апреля на несанкционированной акции в центре Москвы.

В Кремле, комментируя акцию, обвинили организаторов во лжи и подкупе участников, в том числе и несовершеннолетних. В Следственном комитете говорили, что располагают доказательствами об обещаниях организаторов выплатить вознаграждения тем участников, которых задержат сотрудники правоохранительных органов. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в качестве такого доказательства упомянул «видео про мальчика». Предположительно, речь идет о видеозаписи, на которой задержанный школьник рассказывает об обещании Навального добиться через ЕСПЧ компенсаций всем задержанным во время митингов.