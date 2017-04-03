14:59

В Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

Издание «Фонтанка» передает, что на станции «Сенная» произошло задымление. Также сообщается, что станция закрыта, также перекрыты «Технологический институт» и «Гостиный двор».

https://www.youtube.com/watch?v=siFjlAnmba4

https://twitter.com/ave_katerina/status/848867394030366721

Источники «Интерфакса» сообщили, что, по предварительным данным, эпицентр взрыва находился в вагоне. Также собеседники агентства говорят о двух взрывах небольшой мощности – 200–300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Утром 3 апреля стало известно, что станция метро «Черная речка» была закрыта почти на час из-за обнаруженного в вестибюле бесхозного предмета. После проверки выяснилось, что опасности для пассажиров нет, и станция открылась.