В Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.
Издание «Фонтанка» передает, что на станции «Сенная» произошло задымление. Также сообщается, что станция закрыта, также перекрыты «Технологический институт» и «Гостиный двор».
https://www.youtube.com/watch?v=siFjlAnmba4
https://twitter.com/ave_katerina/status/848867394030366721
Источники «Интерфакса» сообщили, что, по предварительным данным, эпицентр взрыва находился в вагоне. Также собеседники агентства говорят о двух взрывах небольшой мощности – 200–300 граммов в тротиловом эквиваленте.
Утром 3 апреля стало известно, что станция метро «Черная речка» была закрыта почти на час из-за обнаруженного в вестибюле бесхозного предмета. После проверки выяснилось, что опасности для пассажиров нет, и станция открылась.
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