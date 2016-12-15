Путин комментирует: рано пока говорить о теракте, рассматриваем все варианты, включая бытовые и криминальные. «Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло», – сказал он на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.