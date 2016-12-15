Ваш браузер устарел, поэтому вам придется обновлять страницу репортажа вручную. Здесь можно выбрать современный браузер или обновить старый.
Сервер ответил ошибкой несколько раз подряд, попробуйте перезагрузить страницу
15:49
НАК: эвакуацию в метро завершили.
15:48
Пресс-секретарь губернатора Полтавченко говорит, что пострадали 50 человек.
15:46
А вот НАК говорит, что взрыв был один: в перегоне между «Технологическим институтом» и «Сенной площадью».
15:43
Все станции питерского метро закрыли.
15:41
РБК: НАК подтвердил информацию о 10 погибших.
15:36
«Интерфакс»: пострадали уже 30 человек, 10 станций закрыты на вход.
15:35
Путин комментирует: рано пока говорить о теракте, рассматриваем все варианты, включая бытовые и криминальные. «Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло», – сказал он на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.
15:31
МЧС подтверждает, что взрыва было два. https://twitter.com/Varfolomeev/status/848874994897739778
15:30
Бомбу в вагоне оставили, изучается «экстремистский след»: «Интерфакс».
15:29
Закрыты восемь станций метро.
15:25
Прокуратура начала проверки в связи со взрывом.
15:24
«Интерфакс»: 20 раненых
15:21
РИА: среди раненых есть дети.
15:19
У «Интерфакса» такие же данные: 10 погибших. Песков говорит, что Путину доложили о взрыве, сам он находится в Стрельне
15:17
ТАСС: погибли 10 человек
15:15
«Станции Технологический институт и Сенная площадь закрыты на вход и выход. Поезда следуют без остановки. Происходит эвакуация пассажиров со станций, есть пострадавшие. Предположительно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета», – официальное сообщение от пресс-службы метро.
15:15
«Интерфакс»: взрыва было два, эпицентр находился в вагоне. Мощность – 200–300 граммов в тротиловом эквиваленте
15:11
По данным РИА Новости, есть погибшие. ТАСС пишет, что в вагоне сработало «неустановленное устройство».
15:07
15:06
В петербургском метро на станции «Сенная площадь» произошел взрыв. По предварительным данным, есть пострадавшие.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.