Ваш браузер устарел, поэтому вам придется обновлять страницу репортажа вручную. Здесь можно выбрать современный браузер или обновить старый.

Сервер ответил ошибкой несколько раз подряд, попробуйте перезагрузить страницу

15:49

НАК: эвакуацию в метро завершили.

15:48

Пресс-секретарь губернатора Полтавченко говорит, что пострадали 50 человек.

15:46

А вот НАК говорит, что взрыв был один: в перегоне между «Технологическим институтом» и «Сенной площадью».

15:43

Все станции питерского метро закрыли. 

15:41

РБК: НАК подтвердил информацию о 10 погибших.

15:36

«Интерфакс»: пострадали уже 30 человек, 10 станций закрыты на вход.

15:35

Путин комментирует: рано пока говорить о теракте, рассматриваем все варианты, включая бытовые и криминальные. «Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло», – сказал он на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.

15:31

МЧС подтверждает, что взрыва было два. https://twitter.com/Varfolomeev/status/848874994897739778

15:30

Бомбу в вагоне оставили, изучается «экстремистский след»: «Интерфакс».

15:29

Закрыты восемь станций метро.

15:25

Прокуратура начала проверки в связи со взрывом. 

15:24

«Интерфакс»: 20 раненых

15:21

РИА: среди раненых есть дети.

15:19

У «Интерфакса» такие же данные: 10 погибших. Песков говорит, что Путину доложили о взрыве, сам он находится в Стрельне

15:17

ТАСС: погибли 10 человек

15:15

«Станции Технологический институт и Сенная площадь закрыты на вход и выход. Поезда следуют без остановки. Происходит эвакуация пассажиров со станций, есть пострадавшие. Предположительно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета», – официальное сообщение от пресс-службы метро.

15:15

«Интерфакс»: взрыва было два, эпицентр находился в вагоне. Мощность – 200–300 граммов в тротиловом эквиваленте

15:11

По данным РИА Новости, есть погибшие. ТАСС пишет, что в вагоне сработало «неустановленное устройство».

15:08

https://www.youtube.com/watch?v=XBgx99MVudI

15:07

https://www.youtube.com/watch?v=siFjlAnmba4

15:07

https://twitter.com/ave_katerina/status/848867394030366721?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Frepublic.ru%2Fposts%2F81428

15:06

В петербургском метро на станции «Сенная площадь» произошел взрыв. По предварительным данным, есть пострадавшие.