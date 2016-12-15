15:21

При взрыве в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля погибли не менее десяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванные источники в экстренных службах.

По данным источников «Интерфакса», пострадали двадцать человек, получивших ранения «преимущественно осколочного характера». «Фонтанка» сообщает о шести погибших.

https://www.facebook.com/fontanka.ru/videos/vb.114572755296276/1315874771832729/?type=3&theater

В пресс-службе метрополитена официально подтвердили взрыв неустановленного предмета в одном из вагонов. Закрыты восемь станций метро: «Сенная площадь», «Технологический институт», «Парк Победы», «Электросила», «Московские ворота», «Фрунзеская», «Гостиный двор», а также «Маяковская». Позднее число закрытых станций увеличилось до десяти.

В Генпрокуратуре начали проверку в связи со взрывом.