16:36

Взрыв в метро Санкт-Петербурга квалифицировали как теракт. Об этом заявил начальник управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры России Александр Куренной в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит «Интерфакс».

«Прокуроры сделают все, что от них зависит, чтобы уточнить все моменты, которые способствовали совершению этого теракта, и чтобы подобное в будущем не повторялось», – сказал Куренной.

Позднее Куренной заявил, что давать квалификацию инциденту рано.

«В настоящее время на месте работает группа сотрудников прокуратуры Санкт-Петербурга во главе с прокурором города Сергеем Литвиненко. Делать сейчас какие либо выводы рано»,- сказал он.

Взрыв произошел 3 апреля в вагоне поезда, в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический университет». По предварительным данным, не менее 10 человек погибли, еще 50 были ранены, среди них есть дети.

Источники «Интерфакса» сообщали, что взрыва было два, эпицентр находился в вагоне. Мощность взрыва – 200–300 граммов в тротиловом эквиваленте. Позднее в МЧС подтвердили информацию о двух взрывах. При этом в Национальном антитеррористическом комитете говорили об одном взрыве.

Сейчас все станции метро Петербурга перекрыты. На станции «Площадь Восстания» нашли бесхозный предмет. «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что речь идет о неразорвавшейся бомбе.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента, возбуждено уголовное дело.

О происшествии уже доложили президенту России Владимиру Путину. Он заявил, что о теракте говорить пока рано, причины могут быть как бытовые, так и криминальные.