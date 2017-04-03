Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших при взрыве в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс».
Семьям погибших и пострадавшим при взрывах будет оказана поддержка, сообщил он.
«Еще не выяснены причины, поэтому об этом еще рано говорить, расследование покажет. Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты – и бытовые, и криминальные, прежде всего проявления террористического характера», – сказал Путин.
Путин уже переговорил с главой ФСБ Александром Бортниковым.
Ранее ТАСС сообщало, что при взрыве в метро погибли не менее десяти человек. Пострадали, по данным «Интерфакса», получили 20 человек, они получили ранения «преимущественно осколочного характера».
В Генпрокуратуре начали проверку в связи со взрывом.
«Интерфакс» сообщал, что в вагоне произошло два взрыва мощностью 200–300 граммов в тротиловом эквиваленте. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что был один взрыв.
Заметка дополняется.
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