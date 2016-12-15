Все станции метрополитена Санкт-Петербурга закрыты на вход и выход после взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
Ранее говорилось, что закрыты только десять станций. Взрыв в метро произошел днем 3 апреля в вагоне поезда, в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический университет».
Заметка дополняется.
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