15:51

Не менее 50 человек пострадали при взрыве в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Георгия Полтавченко, передает «Интерфакс».

В Смольном подтвердили данные о 10 погибших. Ранее стало известно, что среди пострадавших есть дети.

Взрыв произошел 3 апреля в вагоне поезда, в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический университет». По предварительным данным, не менее 10 человек погибли. Источники «Интерфакса» сообщали, что взрыва было два, эпицентр находился в вагоне. Мощность взрыва – 200–300 граммов в тротиловом эквиваленте. Позднее в МЧС подтвердили информацию о двух взрывах. Сейчас все станции метро Петербурга перекрыты. В Национальном антитеррористическом комитете говорили об одном взрыве.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента, возбуждено уголовное дело.

О происшествии уже доложили президенту России Владимиру Путину. Он заявил, что о теракте говорить пока рано, причины могут быть как бытовые, так и криминальные.