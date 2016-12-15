Сотрудники МЧС у станции метро «Технологический институт»

Фото: Петр Ковалев / ИТАР-ТАСС

Оказание медицинской помощи пострадавшей в результате взрыва в метро

Фото: Антон Ваганов / ИТАР-ТАСС

У станции метро «Сенная площадь»

Фото: Сергей Коньков / ИТАР-ТАСС

Пострадавший в результате взрыва в метро

Фото: Антон Ваганов / ИТАР-ТАСС

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / vk.com

У станции метро «Сенная площадь»

Фото: Антон Ваганов / ИТАР-ТАСС

У станции метро «Сенная площадь»

Фото: Anton Vaganov / Reuters

У станции метро «Технологический институт»

Фото: Петр Ковалев / ИТАР-ТАСС