Сегодня около 14:40 в петербургском метро произошел взрыв в вагоне на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По предварительным данным, в результате взрыва погибли 9 человек, пострадали – до 50, среди пострадавших есть дети; 25 человек доставлены в больницы.

В Петербурге сейчас находится Владимир Путин, он приехал туда для участия в форуме ОНФ и встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Все станции петербургского метро закрыты, в московском – введены повышенные меры безопасности.

Republic ведет подробную онлайн-трансляцию событий.

Фотогалерея дополняется.