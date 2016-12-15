Фото: Петр Ковалев / ИТАР-ТАСС
Фото: Антон Ваганов / ИТАР-ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ИТАР-ТАСС
Фото: Антон Ваганов / ИТАР-ТАСС
Фото: Антон Ваганов / ИТАР-ТАСС
Фото: Anton Vaganov / Reuters
Фото: Петр Ковалев / ИТАР-ТАСС
Взрыв прогремел в вагоне метро, по предварительным данным, погибли 9 человек
Сегодня около 14:40 в петербургском метро произошел взрыв в вагоне на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По предварительным данным, в результате взрыва погибли 9 человек, пострадали – до 50, среди пострадавших есть дети; 25 человек доставлены в больницы.
В Петербурге сейчас находится Владимир Путин, он приехал туда для участия в форуме ОНФ и встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Все станции петербургского метро закрыты, в московском – введены повышенные меры безопасности.
Republic ведет подробную онлайн-трансляцию событий.
Фотогалерея дополняется.
Фото: Петр Ковалев / ИТАР-ТАСС
Фото: Антон Ваганов / ИТАР-ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ИТАР-ТАСС
Фото: Антон Ваганов / ИТАР-ТАСС
Фото: Антон Ваганов / ИТАР-ТАСС
Фото: Anton Vaganov / Reuters
Фото: Петр Ковалев / ИТАР-ТАСС
Поездка на Землю Франца-Иосифа породила разговоры об отставке премьера. Но предмет разговора мог быть иным
Медленное снижение ставки не поможет росту экономики и продолжит привлекать спекулянтов. Но выбора у ЦБ нет
Силовики, чиновники и человек, разыскиваемый Интерполом. Кто под присмотром ФСБ делает бизнес на кассовых аппаратах
Есть много причин делать свою работу из дома. Одна из них – это просто удобнее
Раньше Николая II было принято считать злодеем, теперь – святым. Кем он был на самом деле?
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.