На станции метро «Площадь Восстания» в Санкт-Петербурге нашли неразорвавшееся взрывное устройство. Об этом сообщает «Фонтанка» и «Интерфакс».
Сейчас его обезвреживают.
Источник РИА Новости сообщил, что информация о найденной бомбе не подтвердилась. По его словам, это был просто бесхозный предмет.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на «Площади Восстания» было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство.
Собеседник агентства также рассказал, что в Москве в поезде на станции «Серпуховская» найден бесхозный рюкзак. Для его проверки поезд отогнали в тупик. Поезда ходят в обычном режиме.
Ранее в пресс-службе губернатора Георгия Полтавченко сообщили, что при взрывах пострадали не менее 50 человек. Погибли – десять человек.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что еще рано называть причины произошедшего. Он добавил, что сейчас рассматриваются все возможные причины: бытовые, криминальные, теракт.
По данным «Интерфакса», в вагоне произошло два взрыва мощностью 200–300 граммов в тротиловом эквиваленте. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что был один взрыв.
Взрыв произошел между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». «Это произошло в третьем вагоне поезда после отправления, когда состав частично находился на перегоне», – сообщил источник «Интерфакса».
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