16:07

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам представителя комитета Светланы Петренко, по поручению председателя СК Александра Бастрыкина дело передано в Главное управление по расследованию особо важных дел СК.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический университет». Жертвами взрыва стали, по предварительным данным, десять человек, ранены около 50 человек, в том числе дети.

В МЧС подтвердили информацию о двух взрывах, однако источник «Интерфакса» позднее заявил, что взрыв был только один. В Национальном антитеррористическом комитете также говорили об одном взрыве. По данным «Фонтанки», на станции «Площадь Восстания» было найдено несработавшее взрывное устройство.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя случившееся, заявил, что о террористическом акте говорить пока рано. По его словам, сейчас рассматриваются все возможные причины, в том числе бытовые и криминальные.