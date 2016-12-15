16:28

В больницы Санкт-Петербурга доставлены 25 человек, пострадавших при взрыве в городском метрополитене. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению.

Среди раненых один ребенок, он госпитализирован в детскую городскую больницу имени Раухфуса. Состояние пострадавших уточняется.

Пресс-секретарь вице-губернатора Петербурга Игоря Албина Елена Михина сообщила, что все пострадавшие при взрыве эвакуированы и доставлены в больницы. Некоторым раненым помощь оказывалась на месте, другие доставлены по «скорой» в близлежащие больницы.

Ранее в пресс-службе губернатора города Георгия Полтавченко говорили о 50 пострадавших, среди которых есть дети. Также в Смольном подтвердили данные о десяти жертвах взрыва.

По разным данным, в петербургском метро 3 апреля произошел один или два взрыва на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический университет». В Генпрокуратуре назвали случившееся терактом. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту взрыва, вести его будет Главное управление по расследованию особо важных дел СК.

В Национальном союзе страховщиков ответственности сообщили, что родственникам погибших при взрыве в метрополитене Петербурга положены выплаты по 2,025 млн рублей. Пострадавшие могут рассчитывать на компенсации до 2 млн рублей в зависимости от полученных травм.