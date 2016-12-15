17:11

Девять человек погибли и более 20 ранены, в том числе тяжело, при взрыве в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля. Такие предварительные данные привел Национальный антитеррористический комитет, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось о 50 пострадавших в результате взрыва и не менее десяти погибших. В городском комитете по здравоохранению говорили, что в больницы Петербурга доставлены 25 раненых, среди которых один ребенок.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический университет». Кроме того, на станции «Площадь Восстания» было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, которое не сработало.

Заметка дополняется.