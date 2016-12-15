17:25

Следственный комитет квалифицировал взрыв в петербургском метро как теракт. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным источников издания, ГУ СК квалифицировало взрыв в метро как теракт (статья 205 УК РФ) и незаконный оборот взрывчатки (статья 223.1 УК РФ). Официально СК пока не называл статью, по которой возбудили дело.

По версии следователей, сработало взрывное устройство 300–500 граммов в тротиловом эквиваленте, в действие его могли привести по телефону. Собеседники «Коммерсанта» отметили, что атаку могли совершить националисты из ближнего зарубежья.

Ранее начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры России Александр Куренной также назвал взрыв терактом, однако позднее он заявил, что делать выводы пока рано.

Взрыв произошел 3 апреля в вагоне поезда, в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический университет». По предварительным данным, не менее 10 человек погибли, еще 50 были ранены, среди них есть дети. По данным НАК, погибли 9 человек. Позднее сообщалось, что в больницах находятся 22 человека.

На станции «Площадь Восстания» нашли неразорвавшуюся бомбу, ее обезвредили.