17:34

Камеры видеонаблюдения в метро Санкт-Петербурга засняли предполагаемого организатора взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По неподтвержденным данным, взрывное устройство оставили в вагоне поезда в портфеле.

https://twitter.com/rentvchannel/status/848908572062822400

РЕН ТВ опубликовал также видео, где предполагаемый террорист стоит перед входом на станцию метро «Сенная площадь».

Глава Минздрава Вероника Скворцова в эфире «России 24» сообщила, что при взрыве пострадали 47 человек, 39 госпитализированы. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии. По данным Скворцовой, погибли десять человек, из них семь скончались на месте, один при транспортировке, и двое в приемном отделении.

https://www.facebook.com/fontanka.ru/posts/1316003621819844

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила «Интерфаксу», что действия машиниста поезда помогли предотвратить появление большего числа жертв.

«Полученные в ходе первоначальных следственных действий данные говорят о том, что машинист поезда, в вагоне которого произошел взрыв, грамотно действовал в сложившейся обстановке. Взрыв произошел на перегоне между станциями, но машинист принял абсолютно правильное решение не останавливать поезд, доехав до станции, что позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим», – сказала она.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что СК квалифицировал взрывы как теракт (статья 205 УК РФ) и незаконный оборот взрывчатки (статья 223.1 УК РФ). Официально СК не назвал статью, по которой было возбуждено дело.

Взрыв в метро метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический университет». По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), погибли девять человек и более 20 получили ранения.

На станции «Площадь Восстания» также нашли и обезвредили самодельное взрывное устройство, которое не взорвалось.