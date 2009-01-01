22:20

При взрыве в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля погибли 11 человек, еще 45 находятся в больнице. Об этом сообщает НАК, передает «Интерфакс».

Ранее Национальный антитеррористический комитет говорил, что жертвами взрыва стали девять человек и еще 20 были ранены, в том числе тяжело. «Фонтанка» сообщала о 14 погибших.

В свою очередь, в Минздраве заявляли о десяти жертвах теракта. Глава министерства Вероника Скворцова пояснила, что семь человек погибли на месте взрыва, еще один умер в скорой, еще двое – в приемном отделении.

Пострадали при взрыве, по данным Минздрава, 47 человек. При этом шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Скворцова уточнила, что среди госпитализированных есть ребенок – девочка 15 лет с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами. Life публиковал список пострадавших, в котором было 42 имени.

Взрыв петербургском метро произошел днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический университет». Кроме того, на станции «Площадь Восстания» было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, которое не сработало.

После взрыва метрополитен был полностью закрыт, в петербургском аэропорту Пулково был введен режим чрезвычайной ситуации. Также были усилены меры безопасности в Московском метрополитене. С 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур.

В Следственном комитете, по данным «Коммерсанта», по факту взрыва в Петербурге завели дело о теракте. «Фонтанка» и РЕН-ТВ опубликовали фотографии предполагаемого террориста, который попал на камеры метрополитена.