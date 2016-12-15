Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) согласился выделить Украине новый транш финансовой помощи в размере $1 млрд. Об этом 3 апреля в своем твиттере сообщил президент Украины Петр Порошенко.
https://twitter.com/poroshenko/status/848930707896496128
Изначально заседание МВФ по вопросу выделения денег Киеву было запланировано на 20 марта, но фонд перенес его, чтобы оценить последствия блокады Донбасса и признания Россией паспортов Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик. При этом новая дата заседания не сообщалась.
30 марта министр финансов Украины Александр Данилюк уточнил, что вопрос о транше МВФ будет рассматриваться 3 апреля. До этого украинская сторона рассчитывала получить средства в марте.
МВФ и Украина договорились о новом транше в размере $1 млрд в начале марта. До этого Киев получил от фонда три транша на общую сумму $7,7 млрд, последний из них – в сентябре 2016 года.
Программа поддержки Киева со стороны МВФ была открыта в марте 2015-го и рассчитана на четыре года. Общий объем средств, выделяемых Украине, составляет $17,5 млрд.
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