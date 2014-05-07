Главный итог любого теракта – смерть невинных людей. Но есть и другие последствия. Крупные теракты часто становятся поводом для ужесточения законодательства и усиления роли государства в жизни граждан. Мы вспомнили, какие важные решения власть принимала после масштабных атак террористов.

Июнь 1995 года – нападение террористов во главе с Шамилем Басаевым на Буденновск (Ставропольский край), захват более 1,5 тысячи заложников. В результате теракта погибли 129 человек, включая милиционеров и военных. Правительство тогда согласилось выполнить требования террористов – прекратить военные действия в Чечне и позволить им уйти. Переговоры с Басаевым вел премьер-министр РФ Виктор Черномырдин.

В январе 1996 года ситуация повторилась: боевики Салмана Радуева захватили около 3 тысяч заложников в дагестанском городе Кизляр. Затем, взяв с собой 165 из них в качестве живого щита, террористы попытались прорваться обратно в Чечню, но были остановлены у села Первомайское, которое удерживали несколько дней. Переговоры зашли в тупик, и село было взято штурмом. В результате нападения погибли 78 человек.

Что произошло потом – в 1998 году был принят закон о борьбе с терроризмом, запретивший «выполнять политические требования террористов».

Сентябрь 1999 года – взрывы жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске, в результате которых погибли более 300 человек. По официальной версии, взрывы были организованы северокавказскими террористами.

Что произошло потом – начало военной операции федеральных сил в Чечне (вторая чеченская война). Заявление Владимира Путина, в то время премьер-министра РФ, о готовности «мочить террористов в сортире».

Сентябрь 2004 года – захват школы в Беслане (Северная Осетия). В результате погибли 333 человека, более 800 были ранены. Почти все террористы убиты при штурме.

Что произошло потом – Владимир Путин выступил с инициативой отмены в России губернаторских выборов, напрямую связав это предложение с терактом в Беслане. Необходимость перехода к фактическому назначению глав регионов президентом Путин объяснил необходимостью укрепления «единства страны» и «единства действий всей исполнительной вертикали».

Декабрь 2013 года – взрывы на троллейбусном маршруте и в железнодорожном вокзале Волгограда. В результате погибли 34 человека, десятки получили ранения.

Что произошло потом – Госдума приняла пакет антитеррористических законов. Они, в частности, формально расширили полномочия ФСБ – позволили ее сотрудникам обыскивать людей и автомашины, «при подозрении, что они используются в противоправных целях». Кроме того, был ужесточен контроль за интернетом – провайдеров обязали хранить данные о контактах пользователей в течение полугода и при необходимости передавать их властям, а популярных блогеров приравняли к средствам массовой информации.

Декабрь 2014 года – нападение боевиков на Грозный, в результате которого были убиты 15 человек (большинство – сотрудники правоохранительных органов).

Что произошло потом – глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал выселять из республики семьи террористов и сносить их дома.

Октябрь 2015 года – взрыв российского самолета A321 в Египте, в результате которого погибли 224 человек. Ответственность за это взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».