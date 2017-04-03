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Агентство национальной безопасности США (АНБ) рассказало новые подробности кибератаки на системы Белого дома в 2014 году. Об этом сообщает The Washington Post.

Замдиректора АНБ Ричард Леджетт заявил, что это был «рукопашный бой» между хакерами и сотрудниками спецслужб. При этом он не назвал страну, которая стоит за атакой. Однако другие действующие и бывшие чиновники считают, что речь идет о российских хакерах, пишет издание. Частные аналитики давали группировке различные имена, включая Cosy Bear, APT29 и The Dukes. Нынешние и бывшие американские чиновники утверждают, что эти же хакеры взломали электронные системы, задействованные в выборах президента США.

Леджетт отмечал, что инцидент произошел в 2015 году, в то время как ранее в АНБ заявляли, что атаку совершили в 2014 году.

Всякий раз, когда сотрудники агентства «выкидывали» хакеров из системы, им удавалось зайти туда снова. По словам Леджетта, в итоге в АНБ смогли раскрыть инструменты и тактику преступников.

Госдепу пришлось закрыть свою почту на выходные, якобы по техническим причинам. На самом деле, таким образом спецслужбы пытались ввести хакеров в заблуждение, чтобы они не поняли, что атаку раскрыли.

Сотрудники АНБ и ФБР смогли взломать не только компьютеры российских хакеров, но и камеры наблюдения с их рабочих мест. Таким образом они увидели лица хакеров.

Это операция была также направлена на исследование возможностей спецслужб США, отметил один из американских чиновников. «Если они могут увидеть вас в несекретных сетях, то смогут вычислить и в секретных», – сказал он.

В октябре 2014 года было раскрыто нападение хакеров на системы Белого дома. Тогда сотрудники администрации Обамы заметили подозрительные действия в несекретных сетях. Отмечалось, что кибератаку могли организовать хакеры из России, однако позднее представитель Белого дома Джош Эрнест не подтвердил эту информацию. Следствие назвало нападение одним из самых изощренных, которые когда-либо были совершены на правительственные системы США. Расследованием инцидента занялись ФБР и Секретная служба.

В апреле 2015 года заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс сообщил в эфире телекомпании CNN, что некие хакеры смогли проникнуть в компьютерные системы Белого дома, взломав электронную почту Госдепартамента США. Взломщикам удалось заполучить сведения о личном графике президента США Барака Обамы. Сам Родс не уточнял, из какой страны были хакеры, при этом CNN со ссылкой на источники утверждал, что речь идет о российских хакерах.