19:38

Два человека объявлены в розыск по подозрению в подготовке взрывов в петербургском метрополитене. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванные источники.

Ранее сообщалось, что одно взрывное устройство сработало в вагоне поезда метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический университет». Также самодельное взрывное устройство, которое не сработало, было найдено на станции «Площадь Восстания» и обезврежено. Оно было замаскировано под огнетушитель; мощность устройства оценили в один килограмм тротилового эквивалента.

В результате взрыва, по данным «Фонтанки», погибли 14 человек. Ранее в Минздраве заявили о десяти жертвах теракта. Госпитализированы более 30 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых есть дети.

В Следственном комитете по факту взрыва в Санкт-Петербурге возбудили дело о теракте, а также пообещали рассмотреть и другие версии. Предполагаемый организатор взрыва попал на камеры метрополитена; «Фонтанка» и РЕН-ТВ опубликовали его фотографии.

https://www.facebook.com/fontanka.ru/posts/1316003621819844