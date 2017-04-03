Два человека объявлены в розыск по подозрению в подготовке взрывов в петербургском метрополитене. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванные источники.
Ранее сообщалось, что одно взрывное устройство сработало в вагоне поезда метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический университет». Также самодельное взрывное устройство, которое не сработало, было найдено на станции «Площадь Восстания» и обезврежено. Оно было замаскировано под огнетушитель; мощность устройства оценили в один килограмм тротилового эквивалента.
В результате взрыва, по данным «Фонтанки», погибли 14 человек. Ранее в Минздраве заявили о десяти жертвах теракта. Госпитализированы более 30 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых есть дети.
В Следственном комитете по факту взрыва в Санкт-Петербурге возбудили дело о теракте, а также пообещали рассмотреть и другие версии. Предполагаемый организатор взрыва попал на камеры метрополитена; «Фонтанка» и РЕН-ТВ опубликовали его фотографии.
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