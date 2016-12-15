20:46

Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию, поданную Виктором Бутом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

В суде причины отказа не назвали.

Защита россиянина Виктора Бута подала апелляцию 21 февраля. Делу присвоили номер в списке к слушанию.

Ранее в пересмотре дела россиянину отказал апелляционный суд США.

Виктора Бута задержали в марте 2008 года в Бангкоке. Его обвинили в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства американских граждан и в поддержке террористических организаций.

В ноябре 2010 года россиянина выдали Вашингтону. Там его приговорили к 25 годам тюремного заключения.

Бут отбывает наказание в тюрьме «Мэрион» в штате Иллинойс.