Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию, поданную Виктором Бутом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.
В суде причины отказа не назвали.
Защита россиянина Виктора Бута подала апелляцию 21 февраля. Делу присвоили номер в списке к слушанию.
Ранее в пересмотре дела россиянину отказал апелляционный суд США.
Виктора Бута задержали в марте 2008 года в Бангкоке. Его обвинили в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства американских граждан и в поддержке террористических организаций.
В ноябре 2010 года россиянина выдали Вашингтону. Там его приговорили к 25 годам тюремного заключения.
Бут отбывает наказание в тюрьме «Мэрион» в штате Иллинойс.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.