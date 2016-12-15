20:45

Метрополитен Санкт-Петербурга частично восстановил работу после взрыва, который произошел 3 апреля. Об этом сообщило руководство метро, передает «Интерфакс».

https://twitter.com/Vnechay/status/848953410195947520

https://twitter.com/Vnechay/status/848953890942877696

Ранее источник в пресс-службе петербургского метро допускал, что оно не откроется до 4 апреля. Собеседник агентства пояснял, что все станции будут закрыты, пока не завершится полная проверка.

Взрыв, который стал первым в истории метро Петербурга, произошел днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Не сработавшее взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, было также найдено на станции «Площадь Восстания» и обезврежено.

Жертвами взрыва, по данным Минздрава, стали десять человек. «Фонтанка» сообщала о 14 погибших. Пострадали несколько десятков человек, многие ранены тяжело. Госпитализированы 37 человек, среди них есть дети.

После взрыва метрополитен был полностью закрыт. Также были усилены меры безопасности в петербургском аэропорту Пулково, а также в московском метро и аэропортах.

Следственный комитет в связи с взрывом завел дело о теракте, но пообещал проверить и другие версии. По данным «Интерфакса», в розыск по делу уже объявлены два человека. Стало известно, что предполагаемый организатор взрыва на «Сенной» был заснят камерами, «Фонтанка» и РЕН-ТВ опубликовали его фотографию.

В Петербурге с 4 апреля объявлен трехдневный траур.