Россия и Белоруссия разрешили нефтегазовый спор. Об этом сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает «Интерфакс».
По словам Путина, стороны договорились о принципах работы до 2019 года. Москва и Минск нашли схему, при которой «сблизили позиции» по ценам, уточнил он. Путин добавил, что между Россией и Белоруссией «не осталось спорных вопросов».
Лукашенко попросил Путина «не забывать» о Белоруссии, выстраивая отношения с крупными западными странами. Россия согласилась рефинансировать долг, уточнил президент.
Российский вице-премьер Аркадий Дворкович объявил, что поставки нефти в Белоруссию могут начаться уже в апреле, а размер скидки на газ пока не определен. Минск вернет Москве $720 млн газового долга, пояснил чиновник.
В конце марта Белоруссия вновь отказалась признавать долг за российский газ. Лукашенко при этом заверял, что ему удастся решить проблему, так как они с Путиным – «родные братья», которым «делить нечего». В то же время он отмечал «хрупкость» отношений.
Нефтегазовый конфликт длился с 2016 года, когда Россия сократила поставки нефти из-за газового долга (на конец марта 2017 года Москва оценивала его в $700 млн). Лукашенко называл позицию Москвы «издевательством».
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