3 апреля, 23:42

По итогам обсуждения массовых акций против коррупции, которые прошли 26 марта, в Администрации президента решили не проводить «воспитательные работы» в школах и вузах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собеседника, близкого к Кремлю.

По данным источника, власти приняли решение не допускать «разбора полетов в школах и институтах», но предостерегать молодежь от участия в незаконных акциях.

Пресс-секретарь Министерства образования и науки Андрей Емельянов рассказал изданию, что в ведомстве не думали о мерах наказания молодых людей.

﻿«Наша задача и задача системы образования – помогать ученикам получать знания о правовом государстве, гражданском обществе и оберегать их от принуждения и вовлечения в акции, носящие сугубо политический характер, а не наказывать их», – отметил Емельянов.

По мнению собеседника в Кремле, необходимо формировать среду, из которой школьники и студенты получают информацию.

«Молодежь пошла против коррупции, а не за Алексея Навального», – уточняет источник.

Ранее Русский Академический фонд попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева проводить для школьников с 5 по 11 класс встречи с руководством городов и районов. На них детям должны были рассказывать о борьбе с коррупцией в работе государственных органов.

26 марта в 97 городах России прошли антикоррупционные митинги «Он нам не Димон». Их инициатором выступил основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Кремль обвинил организаторов акций в подкупе участников, в том числе и несовершеннолетних.